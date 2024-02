Die umweltfreundlichsten Autos ihrer Klasse

Die Verbraucherschutzorganisation Green NCAP hat aus ihren Tests die umweltfreundlichsten Fahrzeuge des vergangenen Jahres ermittelt. Bei den Elektroautos belegte der GWM Ora 03, bislang als Ora Funky Cat vermarktet, mit einer Quote von 97 Prozent den ersten Platz. Er ist zudem Sieger in der Kategorie der kleinen Familienautos (Small Family Cars). Bei den Dieselfahrzuegen hatte der Opel/Vauxhall Mokka mit 1,5-Liter-Motor und Schaltgetreibe die Nase vorn (57 Prozent), bei den Benzinern der Skoda Kamiq 1.0 TSI (53 %).

In der Kategorie Obere Mittelklasse (Executive Car) schnitt das Model S von Tesla am besten ab (97 %). In den Einzelbewertungen Effizienz und Ausstoß von Treibhausgasen blieb die Limousine leicht hinter dem Ora zurück. Bei den Minivans (Small MPV) erhielt der Renault Kangoo E-Tech Electric (90 %) die besten Noten. Die Mittelklasse entschied der VW ID 5 für sich (96 %), den Green NCAP in der Kategorie Small SUV führt.



Mit dem BYD Dolphin und dem Hyundai Ioniq 6 erhielten in diesem Jahr die ersten Elektroautos bereits eine Bewertung von 98 Prozent. (aum)