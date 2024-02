Cupra Born mit Preisvorteil

Cupra legt vom Born das Sondermodell „Edition Dynamic“ auf. Es wird serienmäßig mit dem Dinamica Pack in Granite Grey – auf Wunsch in Aurora Blue – sowie glanzgedrehten 19-Zoll-Felgen ausgeliefert. Zur Serienausstattung gehören beheizbare Sportschalensitze aus veganer, recycelter Mikrofaser in Granite Grey mit Lendenwirbelstütze und manuell ausziehbarer Oberschenkelauflage sowie Massagefunktion. Die hinteren Scheiben sind getönt. Mit an Bord ist auch das Pilot M Pack mit Navigationssystem, zwölf Zoll großem Farb-Touchscreen und Verkehrszeichenerkennung sowie eine Rückfahrkamera.

Der Cupra Born Edition Dynamic ist in allen Motorisierungs- und Batterievarianten verfügbar und bietet 2750 Euro Preisvorteil. Los geht es 42.140 Euro. Bei den beiden leistungsstärkeren Varianten ist serienmäßig zusätzlich das Tech M Pack inklusive. Es umfasst unter anderem beleuchtete äußere Türgriffmulden vorn, die Car2X-Funktion, das schlüssellose Schließ- und Startsystem sowie kabelloses Aufladen des Smartphones. (aum)