Sternen-Reigen von Euro NCAP: Fünf Mal fünf, zwei Mal vier

Zu den Fünf-Sterne-Gewinnern der jüngsten Test.Periode von Euro NCAP gehören mit dem Alfa Romeo Tonale und der neueste KIA Sportage zwei SUV sowie ein vollelektrisches Auto, der Cupra Born. Die MPV-Partnermodelle Mercedes-Benz T-Klasse und Mercedes-Benz Citan Tourer qualifizierten sich ebenfalls für fünf Sterne. Schließlich erhielten der Aygo X Supermini von Toyota und der vollelektrische i4 von BMW vier Sterne.

Der Tonale, das erste völlig neue Modell von Alfa Romeo seit 2016, erfüllte alle Anforderungen an eine Fünf-Sterne-Bewertung, obwohl ihm die Mittelairbags fehlten und er sich als aggressiver Kollisionspartner bei Frontalabstürzen erwies. Insgesamt schneidet der SUV bei Crashvermeidungstests von Auto zu Auto und von Auto zu ungefährdeten Verkehrsteilnehmern gut ab und bietet ein Aufmerksamkeits-Assistenzsystem, das die Schläfrigkeit des Fahrers erkennen kann.



Der komplett überarbeitete Kia Sportage teilt sich eine Plattform mit dem Fünf-Sterne-Hyundai Tucson, der vergangenes Jahr getestet wurde. Er ist ebenso gut ausgestattet und hat in Sicherheitstests sehr ähnlich abgeschnitten und ebenfalls fünf Sterne erhalten. Gleiches gilt für den Cupra Born, die sportlichere Alternative des VW-Konzerns zum ID 3.



Im Segment der transporterbasierten Großraumlimousinen bringt Mercedes-Benz den Citan Tourer und seine noblere Version, die T-Klasse. Beide teilen sich die Plattform des Renault Kangoo, sind aber auf der ganzen Linie besser mit einem neuen Mittelairbag für zusätzlichen Aufprallschutz auf der anderen Seite und leistungsstarken aktiven Sicherheitsfunktionen ausgestattet.



Der Toyota Aygo X ist der jüngste Neuzugang im hart umkämpften Supermini-Segment, in dem jeder Euro zählt. Das kleine Crossover-Stadtauto schneidet insgesamt gut ab, verzichtet aber auf einige fortschrittlichere Sicherheitssysteme, was zu einer Vier-Sterne-Bewertung führt.



Schließlich zeigt der batterieelektrische Kompaktwagen i4 von BMW, dass Luxus nicht immer eine bessere Sicherheitsleistung bedeutet. Ausgestattet mit einem ähnlichen Sensorsatz wie die 2019 getestete 3er-Serie, verpasste die Gran-Limousine einige kritische Punkte zur Vermeidung von Unfällen und erreichte eine Vier-Sterne-Bewertung. (aum)