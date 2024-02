Ford wertet den Puma auf

Ford spendiert dem Puma ein Facleift. Vor allem das Interieur wurde aufgewertet und verfügt nun über einen 12,8 Zoll großen Instrumentenbildschirm und einen 12-Zoll-Touchscreen im Querformat, der über der Mittelkonsole zu schweben scheint und auch die Funktion mehrerer Schalter und Regler übernimmt. Das sprachbedienbare Infotainmentsystem Sync rechnet künftig doppelt so schnell und verfügt auch über Alexa. Der Funktionsumfang der Fahrassistenzsysteme wurde ebenfalls erweitert, so passt beispielsweise der adaptive Tempomat die Geschwindigkeit selbsttätig an. Noch in diesem Jahr stellt Ford auch den rein elektrischen Puma Gen-E vor. (aum)