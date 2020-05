Der Puma stellt sich breiter auf

Der Ford Puma ist ab sofort auch mit einem 120 PS (88 kW) starken 1,5-Liter-Dieselmotor sowie einem 7-Gang-Doppelkupplungsgetriebe beim Einstiegsbenziner erhältlich. Die Preise betragen 25.650 Euro bzw. 25.800 Euro. Das Ausstattungsangebot wird um den ST-Line Vignale erweitert. Er verfügt zum Beispiel über satinierte Aluminiumelemente im Bereich des Kühlergrills, einen Heckspoiler in Wagenfarbe, LED-Scheinwerfer, Premium-Lederpolsterung und ein Armaturenbrett in Leder-Optik sowie ein B&O-Soundsystem mit zehn Lautsprechern und 575 Watt. Ford bietet für den Puma auch vernetzte Cloud-Systeme an, die zum Beispiel auf lokale Gefahren hinweisen, bevor sie vom Fahrer oder den Assistenzsystemen wahrgenommen werden. (ampnet/jri)