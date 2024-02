Neuer Hochleistungssommerreifen von Vredestein

Vredestein bringt mit dem Ultrac Pro noch im Frühjahr 2024 einen Sommerreifen für das „Ultra Ultra High Performance“-Segment (UUHP) auf den Markt. Der neue Reifen wurde für eine Vielzahl von Hochleistungsfahrzeugen und Supersportwagen mit Felgen bis zu 24 Zoll Durchmessern entwickelt.

Im Vergleich zu früheren Hochleistungsreifen der Marke und anderer Hersteller gibt es deutliche Unterschiede beim strukturellen Aufbau der Materialien im Reifen. Dies zeigt sich insbesondere im Wulst- und im unteren Seitenwandbereich nahe der Felge, die vollständig neu konzipiert wurden. Vredestein verspricht Stabilität bei hohen Geschwindigkeiten und bei aggressiven Kurvenfahrten bei gleichzeitig sanftem Fahrverhalten auf unebenem Untergrund. Durch die überarbeiteten Komponenten im Wulstbereich ist der Reifen nach Angaben von Vredestein um 85 Prozent besser vor Verformungen geschützt.



Darüber hinaus enthält das Reifenprofil eine völlig neue Mischung, die mit hochmodernen Polymeren, Füllstoffen und Hochleistungsharzen hergestellt wird, um Nass- und Trockenhaftung in einem großen Temperaturbereich zu gewährleisten. Das optimierte Design hat außerdem das Gewicht des Reifens erheblich reduziert und die Nachhaltigkeit des Produktes laut Hersteller verbessert.



Der Ultrac Pro wird in zahlreichen Größen, von 18- bis 24-Zoll-Felgen, angeboten und ist für ein breites Spektrum an Sportwagen, Supersportwagen sowie Hochleistungslimousinen, Coupés und SUV gedacht. (aum/av)