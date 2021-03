Vredestein startet eigenen Sim-Racing-Cup

Reifenhersteller Vredestein betritt neues Terrain und startet eine E-Sports-Rennserie. Grundlage des Sim-Racing-Cups ist die PC-Simulation „iRacing“. Das Unternehmen möchte damit seine Bekanntheit im Bereich einer jungen autoaffinen Zielgruppe steigern. Zusätzlich zu den etwa 13,5 Stunden Liveübertragung bietet Vredestein Blicke hinter die Kulissen und arbeitet mit Influencern aus dem Sim-Racing zusammen.

Der Auftakt zum digitalen Motorsport findet am 20. März auf dem virtuellen Hockenheimring mit GT3-Autos statt. Die Teilnehmer absolvieren drei Rennen von jeweils 25 Minuten. Danach folgt am 3. April Spa-Francorchamps mit GTE-Wagen sowie am 17. April die Road Atlanta mit Porsche Cup-Rennwagen. Die Teilnahme steht jedermann offen. Zu gewinnen gibt es für die jeweils besten fünf Platzierungen Preise wie einen Satz Reifen für das eigene Auto oder Fahrsicherheitstrainings auf dem Nürburgring, Hotelübernachtung inklusive. (ampnet/av)