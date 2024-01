Werner H. Frey zieht sich aus Geschäftsführung zurück

Werner H. Frey (73) zieht sich aus der Geschäftsführung der Frey Import Services GmbH zurück. Zukünftig wird er sich verstärkt mit langfristigen strategischen Projekten innerhalb der Emil-Frey-Gruppe befassen.

Der Diplom-Wirtschaftsingenieur begann seine Karriere in der Automobilindustrie bei Opel und war bis 2002 in verschiedenen Positionen innerhalb der damaligen GM-Organisation in Europa tätig. Im Jahr 2002 wechselte er zu Hyundai Motor Europe, wo er als Vizepräsident für Vertrieb, Marketing und Aftersales zuständig war. Nach verschiedenen Stationen übernahm Werner H. Frey 2014 als Geschäftsführer die Leitung der MMD Automobile GmbH (Mitsubishi Motor Deutschland). Diese Position gab er 2017 zunächst auf und übernahm sie vier Jahre später wieder. 2022 wurde er zusätzlich noch in die Geschäftsführung der Frey Import Services GmbH berufen, die auch für den Vertrieb von Great Wall Motor zuständig ist.



Bereits im Oktober 2023 übergab Werner H. Frey die Geschäftsführung von Mitsubishi Motors in Deutschland an Jens Schulz und konzentrierte sich auf seine Rolle als Geschäftsführer der Frey Import Services GmbH, die unterschiedliche Dienstleistungen für die Importgesellschaften der Emil Frey Gruppe in Deutschland erbringt.