Großer Umbau im Management bei Frey in Friedberg

Jens Schulz wird zum 1. Oktober 2023 neuer Geschäftsführer der MMD Automobile GmbH (MMDA) in Friedberg, dem deutschen Importeur von Mitsubishi Motors. Er übernimmt die Funktion von Werner H. Frey, der zum 1. Januar 2021 an die Spitze des Unternehmens zurückgekehrt war und dem Unternehmen bereits von 2014 bis 2017 vorgestanden hatte. Frey bleibt gemeinsam mit Jens Schulz Geschäftsführer der Frey Import Services GmbH, die Dienstleistungen unter anderem im Vertriebs- und Marketingbereich für die beiden Unternehmen der Emil Frey Gruppe, MMD Automobile GmbH und O! Automobile GmbH, erbringt.

Jens Schulz verantwortete als Geschäftsführer seit Oktober 2022 die O! Automobile GmbH, dem Partner der chinesischen E-Automarke GWM ORA in Deutschland, die – wie auch Mitsubishi Motors – von der Emil Frey Gruppe nach Deutschland importiert wird. Zuvor war er acht Jahre lang als Vertriebsleiter bei Mitsubishi Motors Deutschland sowie von 1998 bis 2014 in verschiedenen Funktionen bei Hyundai tätig.



Johannes Brandenburger hat ebenfalls zum 1. Oktober hat die Rolle des Geschäftsführers des Ora-Importeurs O! Automobile GmbH übernommen. Er arbeitet seit 2011 bei der Emil-Frey-Gruppe und übernahm dort zuletzt zunehmend Führungspositionen in unterschiedlichen Unternehmensbereichen. Zuletzt war er bei der Hessengarage als Regionalleiter tätig.



Die O! Automobile mit Sitz im hessischen Friedberg wurde 2021 für den Import der Marke Ora des chinesischen Herstellers Great Wall Motor gegründet. Das Unternehmen soll künftig auch Modelle der China-Marke Wey importieren. (aum)