Reisemobile von Carthago kommen mit E-Scooter

Reisemobile versprechen Freiheit. Um auch vor Ort am Stellplatz oder beim Abstecher in die Stadt auf einfache Weise mobil zu bleiben, hat Carthago aus Aulendorf eine Kooperation mit dem Hamburger E-Scooteranbieter Egert geschlossen. Die integrierten und teilintegrierten Reisemobile werden künftig mit zwei geländetauglichen Egret X + in der Farbe Stone White mit Carthago-Branding ausgeliefert.

Der E-Scooter Egret X + verfügt über Luftreifen mit 12,5 Zoll, hydraulische Scheibenbremsen, Schutzbleche aus Aluminium und Blinker am Lenker sowie eine maximale Reichweite von 60 Kilometern. Neben einem bereits verfügbaren Frontgepäckträger wird es ab März 2024 eine Gepäcklösung für hinten geben. (aum)