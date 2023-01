Kinderzimmerhelden auf der Bremen Classic Motorshow

Nach zwei Jahren Corona-Pause startet die Oldtimermesse-Saison vom 3. bis 5. Februar mit der Bremen Classic Motorshow. Volkswagen bringt zwei Stars aus dem Kinderzimmer mit: ein 1962er T1, der als Vorlage für das Modell von Playmobil diente, und den wohl weltgrößten Bulli aus Lego.

Der aus 400.000 Lego-Steinen nachgebaute T2 Camper in Originalgröße verfügt unter anderem über funktionsfähige Scheinwerfer und Blinker. Gebaut wurde er von einem zertifizierten Lego-Baumeister innerhalb von sechs Wochen nach. Liebevolle Details, wie der gefüllte Kühlschrank, komplettieren das Unikat. Vorbild war der T2a „Horst“ aus der Sammlung von VWN Oldtimer. Auch er ist auf dem Gemeinschaftsstand in Halle 5 zu sehen, den sich die Nutzfahrzeugexperten aus Hannover mit Audi Tradition, Volkswagen Classic und der Autostadt aus Wolfsburg teilen.



Bereits 2011 brachte Lego einen T1 Campingbus aus dem Modelljahr 1962 auf den Markt. Das Set bestand aus 1334 Elementen und blieb bis 2020 im Angebot. 2021 folgte das nächste Modell, der T2 Camper. Playmobil antwortete darauf vor ebenfalls zwei Jahren mit einem Modell des 1962 gebauten T1 Camper „Henrik the Red“ im Maßstab 1:18, dessen Original in Bremen zu sehen ist. Im Herbst desselben Jahres führte der Spielzeughersteller dann auch noch einen Konfigurator ein, mit dem sich Kunden ihren individuellen Camping-Bulli zusammenstellen können.



Tausende Original-VW-Busse aller Generationen gibt es dann Mitte des Jahres beim großen Welt-Bulli-Treffen vom 23. bis 25. Juni auf dem Messegelände in Hannover zu erleben. Und auch die Kinderzimmerhelden werden dann vor Ort sein. (aum)