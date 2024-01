Deutschland ist der zweitgrößte Markt für Lamborghini

Im 60. Jahr ihres Bestehens hat Lamborghini so viele Fahrzeuge wie noch nie verkauft. Die Audi-Tochter lieferte im vergangenen Jahr 10.112 Autos aus. Das waren zehn Prozent mehr als 2022 und erstmals mehr als 10.000 Stück. Mit 961 Neuzulassungen war Deutschland kurz vor China der zweitgrößte Markt. Unangefochten an der Spitze stehen die USA, wo 3000 Kunden ihren neuen Lamborghini in Empfang nahmen. Mehr als die Hälfte des Absatzes entfielen im vergangenen Jahr auf den Urus. (aum)