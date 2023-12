Neues Transporterkapitel

Die Neuauflage des Transit Custom von Ford, der auch die Basis für den nächsten VW Transporter bildet, schlägt ein neues Kapitel in der Transportergeschichte auf. Nie zuvor gab eine solche von Fülle von Sicherheits- und Komfortassistenten in einem leichten Nutzfahrzeug. Auch die Funktionalität des aus der Türkei stammenden Kastenwagens ist ebenso tadellos wie seine Fahreigenschaften. Das schlägt sich am Ende auf den Preis nieder. Gut 50.000 Euro müssen für eine kräftige Motorisierung und angemessene Ausstattung angelegt werden. (aum)