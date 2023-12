Henrik Fisker geizt nicht mit Superlativen: Sein SUV namens Ocean sei das „nachhaltigste“ SUV überhaupt, mit bester Batterie- und Antriebstechnologie und Features, die ihn uneinholbar von den Angeboten der etablierten Konkurrenz abheben. Es ist der dritte Anlauf des Designers als Unternehmer, nach einem Versuch als Edelkarossier unter der Marke Fisker Coachbuild und Fisker Automotive mit der gescheiterten Hybrid-Limousine Karma.

Jetzt hat sich Fisker mit Magna Steyr einen starken Partner gesichert, der ab 41.223 Euro teure Ocean läuft in Graz vom Band. Auf dem Boden der Tatsachen wirkt es jedoch eher unfertig und unscheinbar. Eine ernüchternde Testfahrt in einem Elektro-SUV, das die Branche auf den Kopf stellen will... (aum)