Skoda Enyaq erstmals als Version Laurin & Klement

Skoda wertet seine Enyaq-Modellfamilie für das Modelljahr 2024 auf. Neben dem Wegfall des Kürzels ‚iV‘ in der Modellbezeichnung ist das Elektro-SUV jetzt auch erstmals in der üppig ausgestatteten Version Laurin & Klement erhältlich. Hierzu gehören LED-Matrix-Scheinwerfer und LED-Rückleuchten mit animierten Blinkern sowie ein Chrom-Kühlergrill mit 131 LED. Im Innenraum gibt es elektrisch verstell-, beheiz- und belüftete Vordersitze mit Memory- und Massagefunktion. Auf den vorderen Kopfstützen prangt ein gesticktes L&K-Logo.

Zu den technischen Aufwertungen des Enyaq im Modelljahr 2024 zählen außerdem die stärkeren Antriebe, kürzere Ladezeiten der Batterie und höhere Reichweiten. So lösen die Modellversionen Enyaq 85 und 85x die bisherigen Versionen 80 und 80x ab. Ebenso wie die sportlich ausgelegten RS-Modelle mit einem Leistungsplus durch den neuen Antriebsstrang mit permanent erregtem Synchronmotor an der Hinterachse, der eine Höchstgeschwindigkeit von 180 km/h ermöglicht. Der Enyaq 85 legt damit gegenüber dem bisherigen Modell um 60 kW auf 210 kW zu, die Allradvariante Enyaq 85x stellt ebenfalls 210 kW und damit 15 kW mehr als ihr Vorgänger bereit. Im Enyaq RS stehen jetzt 250 kW Spitzenleistung zur Verfügung, ein Plus von 30 kW.



Dank weiter entwickeltem Thermomanagement sollen die Hochvoltbatterien außerdem fortan Reichweiten von mehr als 560 Kilometern für den Enyaq 85 und mehr als 570 Kilometern für das Enyaq Coupé 85 ermöglichen. Die Einstiegsversion Enyaq 60 bleibt technisch unverändert. Auch sollen sich die Akkus der allradgetriebenen und RS-Versionen an entsprechenden DC-Schnellladesäulen mit bis zu 175 kW aufladen lassen. Damit sei die 82 kWh-Batterie (77 kWh Nettokapazität) unter optimalen Bedingungen in 28 Minuten von 10 auf 80 Prozent gefüllt, verspricht Skoda, acht Minuten schneller als bisher. Die heckgetriebenen Enyaq 85-Varianten laden weiterhin mit maximal 135 kW. Darüber hinaus unterstützt eine neue Fahrzeug-Software nun auch das Vorkonditionieren der Batterie. (aum)