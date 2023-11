Die Autos aus dem Kinderzimmer

Sind Sie früher auch mit dem Matchbox-Auto oder dem Wiking-Modell dem Muster auf dem elterlichen Teppich gefolgt, das sich in der Phantasie zu einem Straßennetz zusammenfügte? An die automobilen Kinderträume von damals erinnert Sammler Jörg Trüdinger in zwei Büchern. Das eine widmet sich den Metallmodellen von Matchbox und anderen Marken, das andere den Kunststoffmodellen von Wiking und Co., zu denen übrigens kurzzeitig auch Lego gehörte.

„Jungs, Eure Kinderträume“ ist die kleine Reihe überschrieben, in der im nächsten Jahr ein weiterer Band erscheinen wird. In neun bzw. zehn Kapiteln widmet sich der Autor vor allem der Entstehungs- und Entwicklungsgeschichte der Modellautohersteller. Einzelne Fahrzeuge werden vor allem in den Bildern herausgestellt. Die jeweils 96 Seiten mit 100 Abbildungen aus dem Motorbuch-Verlag Stuttgart gibt es für 16,95 Euro. (aum)