En miniature: Bei Wiking kehrt der Ford Granada zurück

Bei Ford verschwindet mit dem Mondeo die größte Limousine der Marke aus dem Programm. Modellautohersteller Wiking erinnert mit seinen August-Neuheiten an einen der Vorgänger, den Granada. Die Miniatur gab es bereits schon früher einmal. Sie kehrt nun in hellgelber Ausführung der ersten Baujahre 1972 bis 1975 zurück. Zu den Details gehören die Inneneinrichtung mit Lenkrad und Innenspiegel, der silber umrahmte Kühlergrill, transparente Front- und Heckbeleuchtung sowie Scheibenwischer. Neben dem Heckschriftzug „Granada L“ findet sich an den vorderen Kotflügeln die Typenkennzeichnung „2.0“. Der Ford Granada im Maßstab 1:87 von Wiking kostet 15,49 Euro. (aum)