Triumph benennt seine beiden Motocross-Fahrer

Triumph hat die beiden Werksfahrer für seine erste Motocross-Saison im kommenden Jahr benannt. Mikkel Haarup und Camden McLellan werden für das „Monster Energy Triumph Racing“-Team mit den neuen 250-Kubik-Maschinen in der MX2-Weltmeisterschaft starten. Mikkel Haarup (22) war 2022 Siebter der Gesamtwertung. In diesem Jahr war der Däne nicht ganz so erfolgreich. Camden McLellan war vergangenes Jahr Vierter der Europameisterschaft. Die diesjährige MX2-Saison beendete der 19-jährige Südafrikaner nach verletzungsbedingter Unterbrechung auf Rang 13.

Beheimatet ist Team in den Niederlanden. Im übernächsten Jahr will Triumph mit größeren Maschinen auch im MXGP antreten. (aum)