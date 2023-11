Yamaha feiert seine Pedelec-Pioniertat

30 Jahre ist es her, da brachte Yamaha ein neuartiges Fahrrad auf den Markt. Es verfügte über ein Power Assist System (PAS) mit Elektromotor. Das Yamaha PA war damit das erste seriengefertigte Pedelec der Welt. Es war vor allem für den Weg zur Arbeit und zum Einkaufen gedacht gewesen. Seit zehn Jahren liefert Yamaha auch e-Bike-Motoren an andere Hersteller. Im vergangenen Jahr kehrte die Marke dann mit drei eigenen Modellen wieder zurück auf den europäischen Markt und feiert seine 30-jährige Pedelec-Geschichte und Pionierarbeit nun mit einer limitierten Sonderauflage seines e-MTB Moro 07 in exklusivem Factory Silber mit blauen Akzenten und speziellen Geburtstagsdekoren.

Der einzigartige Dual-Twin-Rahmen des Moro seinen beiden Ober- und Unterrohren nimmt sowohl die 500-Watrt-Batterie als auch die Federelemente auf. Der kompakte PW-X3-Motor liefert ein Drehmoment von 85 Newtonmetern. In Größe M wiegt das Moro 07 „30th Anniversary“ knapp 24 Kilogramm. Die limitierte Edition ist ab Ende des Jahres erhältlich. Ein Preis wurde noch nicht genannt. Das Standardmodell kostet 4699 Euro.



Vertrieben werden die drei Modelle Crosscore (Urban), Wabash (Gravel) und Moro über Yamaha e-Bike Experience Center. Dort können Probefahrten vereinbart werden. Der Kauf wird dann online abgeschlossen. Möglich ist dann sowohl die Lieferung nach Hause als auch die Abholung beim Händler.



Mit dem Modell Booster hat Yamaha kürzlich ein viertes e-Bike vorgestellt, das sich mit seinem auffälligen Rahmen optisch stärker am Mofa orientiert und auch als S-Pedelec angeboten wird. Es richtet sich wieder stärker an der Ursprungsidee als Alltagsfahrzeug für den Weg zur Arbeit und in den Supermarkt aus. (aum)