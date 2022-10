Yamaha mit eigenem Pedelec-Programm

Yamaha, bislang vor allem Motorenlieferant für E-Bikes, bringt in Kürze eigene Pedelecs auf den Markt. Zum Start gibt es drei Modelle mit 500 Wh-Akku.

Das e-Mountainbike Moro 07 hat den neuen PW-X3-Antrieb mit bis zu 85 Newtonmetern Drehmoment und zwölf Gänge. Es zeichnet sich durch 150 Millimeter Federweg hinten und 160 Millimetern vorne sowie einen Alurahmen mit zwei Ober- und Unterrohren aus. Ein Smartphone kann via Bluetooth an das Interface X angebunden werden. Das Gravel-Bike Wabash RT verfügt über Yamahas meistverkaufte Antriebseinheit PW-ST mit 70 Nm Drehmoment und eine gefederte Sattelstütze. Als Allrounder gedacht ist das Yamaha Crooscore RC mit Neun-Gang-Kettenschaltung und ebenfalls dem PW-ST-Motor.



Alle drei Modelle werden in jeweils drei verschiedenen Rahmengrößen angeboten und sollen ab Ende des Jahres verfügbar sein. Preise wurden noch nicht genannt. (aum)