Kumpan fängt nochmal neu an

Der insolvente Rollerhersteller Kumpan aus Remagen ist von der Lohia E-mobility GmbH übernommen worden und fängt noch einmal neu an. Im März sol der weiter entwickelte Kumpan Ignite mit 141 Newtonmetern Drehmoment vorgestellt und ab Juni ausgeliefert werden. Der 100 km/h schnelle Elektroroller erhält ein Batteriesystem mit 40 Prozent höherer Kapazität und bis zu drei Akkus. Die Zeit für das Aufladen von 20 auf 80 Prozent soll sich auf zwei Stunden verkürzen. Zudem verspricht Kumpan zahlreiche Qualitäts- und Detailoptimierungen.

Derzeit bemüht sich das Unternehmen um den Aufbau eines Vertriebs- und Servicenetzes in Deutschland und angrenzenden Ländern. Serviceleistungen für Bestandsfahrzeuge sind ab sofort am Firmenstandort in Remagen nach vorheriger Terminabsprache wieder möglich. Für Kunden mit einer weiten Anreise sind Fahrzeugabholungen und -lieferungen über einen Speditionspartner möglich. (aum)