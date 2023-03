Kumpan sucht Investor

Der in Zahlungsschwierigkeiten geratene Elektrorollerhersteller Kumpan aus Remagen sucht einen Lead-Investor, der fünf Millionen Euro in das Unternehmen steckt. Für die aktuelle Schieflage macht das 2010 gegründete Unternehmen die Lieferengpässe der vergangenen Monate bei wichtigen Bauteilen mit verantwortlich. Nachdem auch noch eine wichtige Brückenfinanzierung augeblieben sei, habe dies zu kurzfristigen Liquiditätsproblemen geführt. Die Firmenleitung ist zuversichtlich, dass die Roller eine Zukunft haben. In einem wachsenden Markt hätten sich die Modelle aus Remagen zuletzt gut behauptet.

Im 45-km/h-Kleinkraftsegment rangiert Kumpan nach Angaben der Muttergesellschaft e-bility auf Platz sechs der Zulassungen, in der größeren L3e-Klasse (125er-Äquivalent) liegt die Marke mit einem Marktanteil von 7,2 Prozent auf Platz fünf. Zum Saisonstart bietet das Unternehmen mit seinen rund 75 Mitarbeitern am Firmensitz in Remagen vom 17. bis 25. März sofort verfügbare junge Gebrauchtfahrzeuge und Ausstellungsstücke zu besonderen Konditionen an. (aum)