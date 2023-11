Toyota wächst weltweit

Toyota hat im ersten Halbjahr des laufenden Geschäftsjahres (1. April 2023 bis 31. März 2024) sein Betriebsergebnis und seinen Nettogewinn gegenüber dem Vorjahreszeitraum mehr als verdoppelt. Auch Umsatz und Absatz sind von April bis September 2023 deutlich gestiegen.

Der Konzernumsatz legte um 23,8 Prozent auf fast 21,92 Billionen Yen (143,26 Milliarden Euro) zu, das Betriebsergebnis betrug knapp 2,56 Billionen Yen (16,73 Milliarden Euro), was einer Steigerung von 124,2 Prozent entspricht. Der Gewinn vor Steuern kletterte damit um 92 Prozent auf mehr als 3,52 Billionen Yen (23,01 Milliarden Euro).



Weltweit hat Toyota in diesem Zeitraum fast 5,6 Millionen Fahrzeuge abgesetzt, was einen Zuwachs von 8,3 Prozent gegenüber dem Vorjahr bedeutet. Als Wachstumstreiber erwiesen sich die elektrifizierten Modelle, deren Absatz um 38,1 Prozent auf rund 1,83 Millionen Einheiten zugelegt hat. 35,3 Prozent aller verkauften Fahrzeuge sind bereits elektrifiziert unterwegs.



In Europa hat Toyota im ersten Halbjahr des Geschäftsjahres insgesamt 557.000 Fahrzeuge verkauft. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum entspricht dies einem Zuwachs von 16,2 Prozent. Das in der Region erzielte Betriebsergebnis hat sich auf 192,2 Milliarden Yen (1,26 Milliarden Euro) mehr als vervierfacht. Nordamerika bleibt mit einer Steigerung von 11,2 Prozent auf 1,39 Millionen Fahrzeuge die größte Absatzregion des Konzerns.



Den größten Zuwachs verzeichnete Toyota auf seinem Heimatmarkt Japan: Gut 1,07 Millionen verkaufte Fahrzeuge bedeuten ein Plus von 23,3. Auch im übrigen Asien gab es eine Zunahme von 9,6 Prozent auf 895.000 Einheiten. In den anderen Regionen wie Mittel- und Südamerika, Australien und Ozeanien, Afrika und dem Nahen Osten wurden rund 835.000 Fahrzeuge registriert, plus 11,5 Prozent. (aum)