Skoda installiert über 10.000 Quadratmeter große Solaranlage

Skoda strebt an seinen Standorten in Tschechien bis zum Ende des Jahrzehnts eine karbonneutrale Produktion an. So wurden jetzt am Stammsitz in Mladá Boleslav und am Logistikzentrum Skoda Parts Center drei Dach-Photovoltaiksysteme installiert. Mit einer Fläche von über 10.000 Quadratmetern ist die neue Solaranlage so groß wie mehr als 15 Tennisplätze und kann mit ihren über 5400 Modulen jährlich über zwei Gigawattstunden (GWh) emissionsfreien Strom erzeugen. Diese Menge reicht aus, um etwa 25.000 Skoda Enyaq 85 aufzuladen. (aum)