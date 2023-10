Die Top Ten der Woche bei den Medien der Autoren-Union Mobilität

Die Automobil-Messen sortieren sich neu. Einer der alten europäischen Klassiker, der Genfer Salon, kämpft immer noch. Beim früher ebenfalls als strategisch eingeschätzten Salon in Tokio werden wir bald wissen, ob der Rückweg in eine globale Bedeutung gelingt. In den USA ringen der Salon in New York und jetzt der in Los Angeles miteinander um die Hauptrolle der Nation, aber kaum darüber hinaus. Im Nahen Osten hat Dakar die Hand gehoben. Nur die dominante Rolle der Messen in China steht fest. Wir beobachten.

Mit 719.329 lieferte unser Server in den vergangenen sieben Tagen ungewöhnlich viele Fotos und Videos an unsere rund 300.000 Leser und die Abnehmer in den Redaktionen aus. Bei den Fotos landete eines vom MG 4 Electric X-Power ganz vorn, bei den Videos das vom Citroën ë-C3. (aum)