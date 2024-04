AvD-Histo-Tour 2024: Christian Danner startet im BMW M3

Bei der diesjährigen AvD-Histo-Tour kommt zusammen, was einst zusammengehörte: Der ehemalige Formel-1-Rennfahrer und Motorsportexperte Christian Danner sowie ein BMW M3 der Baureihe E30. Rollte Danner in den späten 1980er Jahren in der Wettbewerbsversion des M3 bei DTM-Rennen an den Start, wird er während der AvD-Histo-Tour (7. bis 9. August) mit der Straßenversion des bis heute erfolgreichsten Renntourenwagens aller Zeiten unterwegs sein. Das Fahrzeug für diesen Einsatz hat die BMW Group Classic eigens aus ihrer Sammlung geholt.

„Für mich ist dieses Auto perfekt, um die Strecken der AvD-Histo-Tour auf kurvigen Straßen zu genießen“, sagt Christan Danner in offenkundiger Vorfreude. „Das Fahrwerk bietet eine hervorragende Balance zwischen dynamischer Straffheit und gutem Langstreckenkomfort. Dazu der leichtfüßig drehende und direkt am Gas hängende Vierzylinder und das wunderbar präzise zu bedienende Schaltgetriebe. Das wird nicht nur auf der Landstraße, sondern auch auf den Rennstrecken ein großer Spaß werden.“



Damit scheint der Ur-M3 bestens geeignet für die dreitägige AvD-Histo-Tour, die das touristische Fahren auf ruhigen Landstraßen durch die sommerlichen Landschaften von Eifel und Ardennen mit dem Erlebnis Rennstrecke verbindet. Und zwar Strecken mit Legendenstatus: Nürburgring Grand-Prix, Circuit de Spa-Francorchamps, Circuit Zolder sowie die Nordschleife des Nürburgrings. Dort werden die Teilnehmer der AvD-Histo-Tour Sollzeit-Prüfungen absolvieren, bei denen es darum geht, die selbst gesetzte Sollzeit in den folgenden Runden möglichst exakt zu reproduzieren. Die Teams können also ihre individuelle Wohlfühlgeschwindigkeit wählen.



Der BWW M3 für Christian Danner aus dem Jahr 1987 trägt unter der Haube die Ursprungsversion des Vierzylinder-M-Triebwerks mit Vierventil-Technik und gut 2,3 Litern Hubraum. Seine Leistung von 195 PS (143 kW), verteilt von einem eng gestuften 5-Gang Handschaltgetriebe, gelangt über die Hinterräder auf die Straße. Sie ermöglicht dem nur 1285 Kilogramm leichten Stufenheck eine bis heute beachtliche Höchstgeschwindigkeit von 235 km/h.



Zu BMW hat Christian Danner ein besonderes Verhältnis – und das nicht allein, weil er in München geboren und aufgewachsen ist. Denn sowohl in der Formel 2 (March) wie auch später in der Formel 1 (Arrows) rollte Danner mit BMW-getriebenen Rennwagen an den Start. Noch während seiner Zeit als aktiver Formel-1-Pilot wurde dann der BMW M3 zum festen Bestandteil seines motorsportlichen Lebenslaufs: Von 1988 bis 1992 startet Danner parallel zu seinem Formel-1-Engagement in einem BMW M3 in der Deutschen Tourenwagen Meisterschaft (DTM) und gewann gleich zu Beginn beide Rennen des Auftakt-Wochenendes in Hockenheim. Auch in den folgenden Jahren zählte Danner stets zu den schnellen Leuten im DTM-Feld und erzielte insgesamt fünf Rennsiege sowie 14 Podestplätze. Nach dem Ende seiner aktiven Zeit als Autorennfahrer im Jahr 1997 ist Danner bis heute als Motorsport-Experte im TV tätig.



Zugelassen zur AvD-Histo-Tour 2024 sind Old- und Youngtimer-Fahrzeuge bis Baujahr 2002, Nennungen können noch bis Sonntag, 16. Juni 2024, eingereicht werden. (aum)