Jaguar Land Rover bestätigt Führungsspitze offiziell

Adrian Mardell ist offiziell zum Chief Executive Officer (CEO) von Jaguar Land Rover ernannt worden. Richard Molyneux wird neuer Chief Financial Officer (CFO). Mardell war bereits am 16. November 2022 zum Interim Chief Executive Officer ernannt worden. Zuvor war er drei Jahre lang CFO und Mitglied des JLR Board of Directors. Molyneux war am 12. Dezember 2022 ebenfalls interimsweise zum Finanzvorstand ernannt worden. Zuvor war er sechs Jahre lang als Finance Director Operations von JLR tätig gewsen. (aum)