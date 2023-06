Sofortiger Versicherungsschutz bei Jaguar Land Rover

Jaguar Land Rover und Allianz Partners bieten ein gemeinsames Versicherungsprogramm. Der „Simply Drive“ -Service wird für alle Neufahrzeuge der Marken Range Rover, Defender, Discovrey und Jaguar angeboten. Er gewährt beim Kauf eines Autos den sofortigen und kostenlosen Versicherungsschutz für einen Monat. Nach Deutschland in diesem Monat soll der Service ab kommenden Jahr auch in in Österreich, den Niederlanden, Belgien, Frankreich, Italien, Portugal und Spanien eingeführt werden. JLR und die Allianz wollen ihr Versicherungsangebot in Zukunft ausbauen. (aum)