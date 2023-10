Sympathieträger und Bewahrer des Erbes

Er hat eine lange Vorgeschichte hinter sich: Schon Anfang des Jahrtausends zeigte Volkswagen mit der Studie Microbus, wie ein moderner Nachfolger des Bulli aussehen könnte. Dass am Ende daraus ein Elektroauto werden würde, lag damals natürlich in weiter Ferne. Aber zumindest designerisch ist VW dem Konzept von einst erstaunlich treu geblieben. Und so ist der ID Buzz auch in der finalen Serienversion ein Sympathieträger geworden, der weit mehr als der aktuelle T7 Multivan das Zeug dazu hat, den Kult fortzusetzen... (aum/jri)