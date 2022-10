Die erste Campingbox für den VW ID Buzz ist da

Es war nur eine Frage der Zeit: Ququq bietet als erster Ausrüster ein Campingmodul für den VW ID Buzz an. Die Bus-Box-4 passt in den Elektro-Bulli mit eingebauten Rücksitzen in der zweiten Reihe. Das Modul kann laut Hersteller schnell und einfach ein- und ausgebaut werden. Es umfasst einen Tisch, eine Spüle und zweiflammigem Gaskocher, zwei je zehn Liter fassende Frischwasserkanister und Stauraum. Platz für eine Kühlbox ist ebenfalls vorhanden. Das Klappbett mit Kaltschaummatratze hat eine Liegefläche von 125 mal 195 Zentimetern. Die Ququq Bus-Box-4 ist ab November zum Preis von 2790 Euro erhältlich. (aum)