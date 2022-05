Zwei VW ID Buzz für das Star-Wars-Universum

Volkswagen hat zur Premiere der neuen Star-Wars-Serie „Obi-Wan Kenobi“ zwei durch die Science-Fiction-Saga inspirierte ID Buzz entworfen, die an diesem Wochenende auch bei der „Star Wars Celebration“ in Anaheim, Kalifornien, zu sehen sind. Die Showcars ID Buzz „Light Side Edition” und ID Buzz Cargo „Dark Side Edition“ verkörpern die helle und dunkle Seite der Macht aus dem Star-Wars-Universum. Sie sind Teil der laufenden Zusammenarbeit von Volkswagen mit der neuen Serie, die heute bei Disney+ startet. Zur Premiere kam auch Volkswagen-Markenbotschafter und Hauptdarsteller der Serie, Ewan McGregor.

Bei der Folierung der beiden Elektro-Bullis ließen sich die Designer speziell von den beiden Gegenfiguren Obi-Wan Kenobi und Darth Vader inspirieren. Für das Projekt arbeiteten Gestalter der Produktionsfirma Lucasfilm und VW erstmals miteinander. Die Heck-Schriftzüge der beiden ID Buzz sind in der klassischen Schrift der Weltraum-Serie verfasst. Weitere von Star Wars inspirierte Schriftzüge befinden sich auf den Kotflügeln.



Der untere Teil der „Light Side Edition“ ist in Beige gehalten, inspiriert vom Farbton der Tunika von Obi-Wan Kenobi. Das glänzende Chrom im oberen Bereich verweist auf das Design von Raumschiffen und Droiden aus dem Star-Wars-Universum. Eine blaue Linie an der Seite, die sich bis zur Front in die Scheinwerfer und den Lichtstreifen fortsetzt, symbolisiert Obi-Wans blaues Lichtschwert. Die Glasflächen des ID Buzz sind passend dazu in transparentem Blau gestaltet und harmonieren mit der eigens entwickelten Unterbodenbeleuchtung. Logos der Rebel Alliance finden sich auf den Seitenscheiben sowie auf den Nabendeckeln der Felgen mit ihren indvidualisierten 21-Zoll-Rädern.



Basis der „Dark Side Edition” ist der ID Buzz Cargo. Düstere Schwarz- und Rottöne verkörpern die dunkle Seite der Macht. Die Folie ist im unteren Bereich des Fahrzeugs Schwarz glänzend, während der obere Teil des Fahrzeugs in mattem Schwarz gestaltet wurde ist. Seitenlinien, Scheinwerfer, Lichtleisten und Fensterflächen sind in einem kräftigen Rot gehalten, inspiriert von Darth Vaders Lichtschwert. Dazu kommt eine rote Unterbodenbeleuchtung. Die Nabendeckel der ebenfalls eigenständig gestalteten 21-Zoll-Felgen und die Karosserie tragen das Logo des Imperiums.



Im Rahmen der neuen Partnerschaft startet die breit angelegte „Obi-Wan Kenobi“-Kampagne mit einem eigenen Spot, in dem ID Buzz neben den bekannten Charakteren aus den Filmen die Hauptrolle spielt. (aum)