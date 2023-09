Audi produziert auch im Stammwerk CO2-neutral

Auch das Audi-Werk am Stammsitz in Ingolstadt, wo ab kommenden Jahr der neue Q6 e-Tron gebaut wird, wird ab 1. Januar 2024 bilanziell CO2-neutral produzieren. Es ist dann die nach Brüssel und Györ (Ungarn) die dritte klimaneutrale Autofabrik. Auch die Produktionsstätte in den Böllinger Höfen arbeitet seit 2020 bilanziell CO2-neutral. Bis 2025 sollen dann noch die Standorte Neckarsulm und San José Chiapa (Mexiko) folgen.

Die Fabrik in Ingolstadt bezieht seit elf Jahren ausschließlich Grünstrom und produziert mit einer 23.000 Quadratmeter großen Photovoltaikanlage zusätzlich selbst regenerativen Strom. Allein im vergangenen Jahr wurden so über 35.000 Megawattstunden Energie und mehr als 5000 Tonnen Kohlendioxid eingespart. (aum)