Ingolstadt rückt bei der Softwareentwicklung nach

Nach Berlin, Wolfsburg und Lissabon verfügt nun auch der Hauptsitz in Ingolstadt über ein Software Development Center (SDC). An dem neuen Standort sollen neue Denkansätze gefördert und digitales Know-How gefördert werden. Das SDC ist nahtlos in das Netzwerk des VW-Konzerns integriert. Erste Ergebnisse des IT-Zentrums sind eine Prozess-Plattform für das Produktmarketing und eine Lösung für die Vermarktung von Gebrauchtwagen.

Auch am Standort Neckarsulm wird ein Software Development Center aufgebaut: Auf Basis der „Digitalen Produktionsplattform“ (kurz DPP) des Konzerns sollen dort künftig leistungsfähige IT-Lösungen für eine vernetzte und smarte Fabrik entstehen. Das SDC wird zudem Teil eines interdisziplinären Kompetenznetzwerkes für Fabrik-Transformation und –Innovation in der Region Heilbronn und künftig unter anderem mit dem Joint Venture „XL2“ zusammenarbeiten. (ampnet/deg)