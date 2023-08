Mercedes-Benz eröffnet weltweit erste eigene Schnellladeparks

Mercedes-Benz eröffnet im Herbst die ersten eigenen Schnellladeparks. Ab Oktober sollen die ersten Charging Hubs in Atlanta (USA), Chengdu (China) und Mannheim in Betrieb gehen. Bis Ende 2024 strebt Mercedes-Benz den weiteren Ausbau des globalen Schnellladenetzes auf über 2000 Ladepunkte an. Als langfristiges Ziel will die Marke bis zum Ende des Jahrzehnts mehr als 2000 Charging Hubs mit über 10.000 Ladepunkten einrichten.

Die Ladestationen sollen – abhängig von der Region – Ladeleistungen von aktuell bis zu 400 kW bieten, bereitgestellt über die jeweils gängigen Ladesysteme CCS1, CCS2, NACS und GB/T. Das Netzwerk soll generell allen Fahrzeugmarken offen stehen, Mercedes-Kunden genießen allerdings besondere Vorteile wie zum Beispiel eine Reservierungsfunktion über den Dienst Mercedes me Charge. (aum)