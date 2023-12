Das Small Van Segment wächst in die Länge

Sowohl die T-Klasse Mercedes-Benz als auch der Citan Tourer sind ab sofort in einer Langversion bestellbar. Sie wachsen damit auf knapp fünf Meter Fahrzeuglänge. Dadurch bieten beide Modellvarianten künftig mehr Platz für Kindersitze und Fahrgäste, Gepäck und Equipment oder für Waren und Arbeitsmaterial. Darüber hinaus ist ebenfalls das flexibel ein- und ausbaubare Marco Polo Modul bei den Vertriebspartnern in Deutschland erhältlich. Mit ihm lassen sich die Small Vans in Standardlänge in Micro‑Camper verwandeln.

Die Langversion der Mercedes‑Benz T‑Klasse legt im Vergleich zur Standard Variante um 38,4 Zentimeter zu. Das kommt unter anderem dem Platz im Innenraum zugute. Kunden haben die Option auf eine dritte Sitzreihe mit zwei Einzelsitzen. Damit bietet die Langversion bis zu sieben Sitzplätze. Im Vergleich zum Modell in Standard-Länge gibt es in der zweiten Sitzreihe der Langversion drei Einzelsitze statt einer Rücksitzbank. Sowohl die zweite als auch die dritte Sitzreihe sind leicht erhöht. Für eine maximal Nutzung des Innenraums lassen sich alle Sitze der zweiten und dritten Reihe individuell verschieben oder klappen und auch herausnehmen. Das maximale Gepäckraumvolumen wächst um 1700 Liter auf 3660 Liter,.



Die T‑Klasse mit langem Radstand ist ab 32.547,69 Euro erhältlich.



Das Marco Polo Modul verwandelt sowohl die Mercedes-Benz T-Klasse als auch den Citan Tourer in Standardlänge im Handumdrehen in einen Micro-Camper. Das flexibel ein- und ausbaubare Camping-Modul wird im Kofferraum des jeweiligen Fahrzeugs platziert und an Verzurr-Ösen fixiert. Es besteht aus einer serienmäßigen Betteinheit für zwei Personen sowie einer optionalen Kücheneinheit mit Spülbecken und Gaskocher. Auf Wunsch kann auch eine Kühlbox ergänzt werden, die in der Kücheneinheit Platz findet.



Der Preis für das Marco Polo Modul startet bei 3059,85 Euro.



Der Citan ist der Mercedes-Benz unter den gewerblichen Small Vans. Im Vergleich zur Standard-Variante legt der Radstand um 38,4 Zentimeter auf insgesamt 3,10 Meter zu. Die Langversion ist serienmäßig mit drei Einzelsitzen in der zweiten Reihe ausgestattet. Darüber hinaus besteht die Option, zwei weitere Einzelsitze in der dritten Reihe unterzubringen. Sowohl die Sitze in der zweiten als auch in der dritten Reihe sind verstellbar. Die Rückenlehnen lassen sich bei Bedarf umklappen und die Einzelsitze dank ihres geringen Gewichts einfach zusammenklappen. Der Citan Tourer besitzt serienmäßig zwei Schiebetüren, die besonders in engen Parklücken praktisch sind. Diese vergrößern sich beidseitig auf 83 cm.



Die Preise für die Langversion des Citan Tourer beginnen bei 33.141,50 Euro. (aum)