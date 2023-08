Neue Audi-Dienstwagen für die FC Bayern-Stars

Audi hat den Fußballspielern des FC Bayern München ihre Dienstwagen für die neue Saison übergeben. Die Flotte besteht erneut ausschließlich aus den vollelektrischen Fahrzeugen RS e-tron GT, Q8 e-tron, Q8 Sportback e-tron und Q4 Sportback e-tron, wobei auch in diesem Jahr das viertürige Coupé das beliebteste Modell ist. Insgesamt zwölf Spieler, darunter Thomas Müller, Leroy Sané und Joshua Kimmich, entscheiden sich für den 440 kW (598 PS) starken Stromer.

Die Original-Spielerwagen aus der vergangenen Saison wiederum gibt es in Kürze als aufbereitete Gebrauchtwagen, inklusive Echtheitszertifikat und signiertem Trikot des jeweiligen Spielers zu kaufen, darunter unter anderem auch mehrere RS e-tron GT, zum Beispiel von Serge Gnabry. Während der IAA Mobility in München (5. bis 10. September) können Interessenten an der Audi Experience Fläche per Tablet eine Reservierungsanfrage stellen. Die Vergabe soll dann nach dem Prinzip „First come, first serve“ erfolgen.



Besonderes Highlight bei der Fahrzeugübergabe auf der Audi Piazza in Ingolstadt: Mitarbeiter, die sich dafür zuvor im Intranet bewerben konnten, und deren Kinder im Alter von sechs bis zehn Jahren standen auf dem Weg der Spieler zur Fahrzeugübergabe Spalier. Die Fußballstars nahmen sich anschließend Zeit für Autogramme und Erinnerungsfotos mit den Fans. (aum)