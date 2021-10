Audi sponsort nun auch die Fußballerinen des FC Bayern

Ab sofort unterstützt Audi auch die Frauenfußballmannschaft des FC Bayern. Schon seit 2002 besteht die Partnerschaft zwischen dem Ingolstädter Autobauer und dem erfolgreichsten deutschen Fußballklubs, seit 2011 ist die Marke sogar Anteilseigner an der FC Bayern München AG. Im DFB-Pokal und in der Champions League werden nun auch die FCB-Frauen die vier Ringe auf dem Ärmel tragen.

Die Frauenfußballabteilung des FC Bayern München, gegründet am 7. Juni 1970, zählt zu den erfolgreichsten Vereinen der Liga und gewann schon 1976 die erste deutsche Meisterschaft. 2012 gewannen die Münchnerinnen den DFB-Pokal und 2015, 2016 und zuletzt 2021 drei weitere deutsche Meisterschaften. Bereits am 5. Oktober starteten die Fußballerinnen des FC Bayern in die UEFA Women’s Champions League und liefen in der portugiesischen Hauptstadt gegen Benfica Lissabon erstmals mit dem Audi Logo auf dem Trikot auf. Die heimische Premiere findet nun am 14. Oktober auf dem FC Bayern Campus in München gegen den schwedischen Verein BK Häcken aus Göteborg statt. (aum)