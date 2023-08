Toyota und die Köln 99ers gehen in die Verlängerung

Toyota wird für weitere drei Spielzeiten Hauptsponsor der Köln 99ers sein. Alle fünf Mannschaften des Rollstuhlbasketball-Vereins, darunter das Team in der 1. Bundesliga, tragen das Marken-Logo weiterhin auf ihren Trikots, und es ist auch prominent in der Heimspielhalle platziert. Im Rahmen der Unterstützung stellt der Autohersteller dem Verein auch drei Proace Verso zur Verfügung. Die Fahrzeuge verfügen über einen Handgas-Umbau, so dass sie auch von Rollstuhlfahrern gefahren werden können.

Die Kooperation wurde zum dritten Mal in Folge verlängert und ist Teil des internationalen Engagements von Toyota für Integration und Inklusion im Sport sowie den paralympischen Gedanken. Der Verein RBC Köln 99ers ist ein dynamischer, inklusiver und multikultureller Rollstuhlbasketballclub, der auch Wert auf die Nachwuchsförderung legt. Neben den Mannschaften in der 1. und 2. Bundesliga, wo Frauen und Männer zusammen ein Team bilden, gibt es eine reine Damenmannschaft sowie weitere gemischte Teams in der Regional-, der Ober- und der Landesliga. Im Rollstuhlbasketball auch Nichtbehinderte mitspielen. (aum)