Als bisheriger Mehrheitseigner übernimmt die Porsche AG bis Januar 2024 schrittweise alle Anteile der MHP GmbH in Ludwigsburg. Bislang hält Dr. Ralf Hofmann, Mitgründer, Gesellschafter und Vorsitzender der Geschäftsführung, 18,2 Prozent der Anteile an der Management- und IT-Beratungsfirma. Hofmann wird als CEO weiterhin an der Spitze von MHP stehen. Porsche ist seit 25 Jahren mehrheitlich am Unternehmen beteiligt und hatte seine Anteile 2011 bereits einmal erhöht. (aum)