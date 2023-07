Ducati stellt Absatzrekord auf

Ducati hat in den ersten sechs Monaten des Jahres 2023 einen neuen Absatzrekord eingefahren. Der Motorradhersteller aus Bologna lieferte im ersten Halbjahr weltweit 34.976 Motorrädern aus und erzielte damit ein Wachstum von fünf Prozent gegenüber dem gleichen Zeitraum des Jahres 2022.

Dabei bleibt Italien mit 6639 ausgelieferten Motorrädern und einem Wachstum von 10 Prozent in der Spitzenposition unter den Ducati-Märkten. Die USA stellen mit 4505 Motorrädern, was einem Wachstum von 11 Prozent gegenüber 2022 entspricht, den zweitgrößten Markt. An dritter Stelle steht Deutschland mit 4217 ausgelieferten Motorrädern, was einem Wachstum von 13 Prozent entspricht.



Das beliebteste Motorrad der Ducati-Palette ist die Multistrada V4 in all ihren Versionen mit 6382 Auslieferungen weltweit. Das Naked-Sport-Bike Monster liegt mit 4299 ausgelieferten Motorrädern auf dem zweiten Platz, während die Scrambler Ducati 800-Familie mit 3581 Motorrädern auf dem dritten Platz folgt. (aum)