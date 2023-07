Von Cosmic Yellow bis Pacific Blue

Zum Modelljahreswechsel führt Triumph auch bei den Modellen seines „Modern Classics“-Programm neue Farboptionen ein. Die Speed Twin 900 gibt es neben Jet Black künftig in Carnival Red & Phantom Black und Competition Green & Phantom Black, bei der größeren 1200er sind es Carnival Red und Matt ironstone jeweils in Kombination mit Matt Storm Grey. Dazu kommt in allen vier Fällen ein markantes Tankstreifendesign.

Die Scrambler 900 rollt auf Wunsch neuerdings auch in Cosmic Yellow & Graphite vor und die Scrambler 1200 in Matt Sandstorm & Matt Jet Black. Für die Bonneville T100 steht Competition Green & Ironstone als neues Farbschema zur Wahl, bei der T120 sind es Jet Black & Fusion White sowie Graphite & Matt Graphite. Jet Black & Ash Grey, Pacific Blue & Silver Ice und Jet Black & Silver Ice heißt jeweils ein neuer Ton bei der Bobber, der Speedmaster und der Thruxton RS. (aum)