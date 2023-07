Europas Harley-Fahrer treffen sich nächstes Jahr an der Adria

Die europäischen Mitglieder der Harley Owners Group (H.O.G.) werden sich im nächsten Jahr zum 30. Mal treffen. Ihre „H.O.G. Rally“ steigt vom 6. bis zum 9. Juni in Senigallia in der italienischen Region Marken. Die Stadt liegt in der Nähe von Ancona und ist weniger als zwei Stunden von Bologna entfernt. Traditionell findet die Veranstaltung jährlich an einem anderen Ort statt und zieht regelmäßig mehr als 40.000 Besucher an.

Das Seebad Senigallia liegt an der Adria und bietet Renaissancearchitektur, darunter eine Festung aus dem 15. Jahrhundert und malerische Piazze. Umgeben von sanften Hügeln und kurvenreichen Straßen, Weinbergen, Olivenhainen und pittoresken Dörfern, ist der Ort ein idealer Ausgangspunkt für Motorradausfahrten.



Der Eintritt zur Veranstaltung ist kostenlos. Zu weiteren Einzelheiten und Übernachtungsmöglichkeiten informiert www.harley-davidson.com/events. Wer seine Unterkunft direkt buchen möchte: https://booking.senigalliaincoming.it/en/hd-event. (aum)