Triumph rührt im Farbtopf

Mit frischen Farben schickt auch Triumph einige Baureihen ins neue Modelljahr. Die Speed Triple 1200 RS wird es künftig auch in Carnival Red mit Vorderkotflügel aus Sichtcarbon mit silbernen RS-Grafiken geben. Die Trident 660 erhält für 2024 eine auffällige neue Farboption in Jet Black und Details in Racing Yellow. Für die Tiger Sport 660 gibt es gleich zwei neue Lackierungen: Snowdonia White und Jet Black sowie Jet Black und Graphite. Die Rocket 3 wird wahlweise auch in der neuen Farbkombination Sapphire Black und Carnival Red mit Silver Ice angeboten. (aum)