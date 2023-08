Polestar 4 soll auch autonom fahren können

Das elektrische SUV-Coupé Polestar 4 soll als erstes Serienfahrzeug mit der autonomen Chauffeur-Fahrtechnologie von Mobileye ausgestattet werden. Die Technologie, die autonomes Fahren ohne Blickkontakt auf Autobahnen sowie abseits davon automatisiertes Fahren mit Blickkontakt ermöglichen will, soll möglicherweise auch in künftigen Fahrzeugen der schwedischen Geely-Tochter eingesetzt werden.

Mobileye stellt die sogenannte ADAS-Technologie (Advanced Driver Assistance System) her, die bereits in mehr als 150 Millionen Autos weltweit eingebaut ist. Der Polestar 4, dessen Verkauf heute in China und 2024 weltweit startet, ist zurzeit noch mit einem Mobileye Super-Vision-basierten ADAS ausgestattet. Das Chauffeur-System ist für einen späteren Zeitpunkt vorgesehen. (aum)