München zieht geplantes Euro-5-Fahrverbot zurück

Die Stadt München hat das geplante Fahrverbot für Euro-5-Diesel gestern zurückgezogen. Es sollte ab Oktober auf und innerhalb des so genannten Mittleren Rings eingeführt werden, wo bereits Euro-4-Fahrzeuge seit Februar nicht mehr fahren dürfen. Betroffen gewesen wären nach Angaben des Automobilclubs Mobil in Deutschland etwa 70.000 Autobesitzer. Als Begründung für die Rücknahme nannte die Stadt, dass München alle Stickstoffdioxid-Grenzwerte einhalte. Laut Mobil in Deutschland habe es seit 2021 allerdings ohnehin nur eine Straße gegegeben, auf die das nicht zugetroffen habe. Daher sei auch das Verbot für Dieselfahrzeuge nach Abgasnorm Euro 4 „unverhältnismäßig“ und gehöre ebenfalls abgeschafft. (aum)