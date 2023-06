Cupra ist Partner des Rolling Loud-Festivals

Das Rolling Loud gehört zu den weltweit größten Hip-Hop-Festivals und findet in diesem Jahr erstmals auch in Deutschland statt. Bei dem dreitägigen Event auf dem Münchner Messegelände mit Weltstars wie Kendrick Lamar, Wizkid und Travis Scott werden vom 7. bis 9. Juli mehr als 200.000 Gäste erwartet. Cupra ist als Partner und Sponsor am Start, unter anderem mit einer 40 Quadratmeter großen und um vier Meter erhöhten Top-View-Plattform innerhalb des rund 3000 Quadratmeter großen VIP-Areals. Die Plätze für dieses „Cupra Deck“ werden direkt auf dem Festivalgelände verlost.

Einen Tag vor dem Festival veranstaltet die spanische Automobilmarke in der Cupra City Garage in der Münchener Innenstadt am 6. Juli den „Gamechanger-Talk: Females in Hip Hop“, in dem mit Gästen und Expertinnen die Rolle der Frau im Hip Hop aktuell und über die Zukunft der Szene in Bezug auf die Gleichberechtigung gesprochen werden soll. (aum)