Volkswagen will in Brasilien bis 2027 40 Prozent zulegen

Die Marke Volkswagen will in Südamerika mit einer Produktoffensive deutlich zulegen. Bis 2027 plant das Unternehmen in Brasilien, dem größten Markt der Region, um 40 Prozent zu wachsen. So kommen bis 2025 15 neue Elektro- und Flex-Fuel-Fahrzeugmodelle auf den Markt. Mittelfristig folgen Hybrid-Fahrzeuge. Noch in diesem Jahr will das Unternehmen die ersten vollelektrischen Modelle nach Brasilien, den Volkswagen ID 4 und den ID Buzz, bringen.

Bis zu einer vollständigen Elektrifizierung des Marktes setzt Volkswagen auf alternative Antriebe und Technologie-Offenheit. So werden alle neuen Modelle in der Region weiterhin zu 100 Prozent mit Bio-Sprit fahren können. Damit leisten sie einen wichtigen Beitrag zur Nachhaltigkeitsstrategie und dem Way to Zero von Volkswagen Südamerika. (aum)