Harley-Davidson feiert in Dresden

Vom 21. bis zum 23. Juli feiern die Harley Days Dresden in der sächsischen Landeshauptstadt den 120sten Geburtstag der legendären US-Marke. Auf der Festwiese des Messegeländes am Messering 1 erwartet die Gäste während der drei Eventtage eine Zeltstadt mit „Milwaukee-Circle“ fürs Sehen-und-Gesehen-werden. In der angrenzenden Shopping Area bieten Vertragshändler und Trader Bekleidung und Motorradzubehör sowie diverse zweirädrige Unikate.

Für den standesgemäßen Soundtrack zum Event an allen drei Festivaltagen sorgen zahlreiche Livegigs auf der Main Stage – darunter die gefeierte Band The New Roses. Auch der „Harley on Tour“-Truck, beladen mit neuen US-Bikes, die nach Herzenslust Probe gefahren werden können, ist vor Ort. Bei einer Bike-Show am Samstag stellen sich die schönsten Custombikes dem Urteil einer Fachjury und am Sonntag drehen die Biker ihre große Abschiedsrunde durch die Elbmetropole.



Wer auf der eigenen Harley die besten Motorradstrecken rund um Sachsens Hauptstadt kennenlernen möchte, kann an einer der geführten Ausfahrten teilnehmen. Die ortskundigen Tourguides vom Dresden Chapter der H.O.G. führen ihre Gruppen unter anderem auf die Sächsische Weinstraße, in die Sächsische Schweiz und in die Oberlausitz. Und für Mitglieder der Harley Owners Group ist eigens eine H.O.G. Area reserviert. Weitere Informationen und Tickets unter harley-days-dresden.de. (aum)