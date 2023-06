JLR überwacht Lieferkette mit Hilfe von KI

Jaguar Land Rover setzt beim Lieferkettenmanagement auf künstliche Intelligenz. In Zusammenarbeit mit Everstream Analytics, einem Experten für Supply Chain Mapping und Risikoanalyse, sollen die globale Lieferkette in Echtzeit überwacht und so Probleme früher erkannt werden. Mit Hilfe einer Kombination aus KI, prädiktiver Analyse, maschinellem Lernen und menschlicher Intuition analysiert die Technologie Daten, um aufkommende Ereignisse wie Naturkatastrophen, Streiks, Datenschutzverletzungen und Exportprobleme auf einer Weltkarte darzustellen und den Automobilhersteller vor möglichen Auswirkungen auf seine Lieferkette zu warnen. Dadurch können frühzeitig Gegenmaßnahmen ergriffen werden, um Betriebsstörungen zu vermeiden, die die Produktion beeinträchtigen und zu einem Kostenanstieg führen könnten. (aum)