Jaguar Land Rover sichert Qualität jetzt via Blockchain

Blockchain-Technologie, das ist für viele Menschen ein mysteriöses Feld – eng verbunden mit dem Krypto-Banking, das dem neugierigen Auge der Behörden teilweise entzogen ist. Doch die kryptographisch erstellten Datensätze dienen nicht nur dem dezentralen und manipulationssicheren Transfer von Währungen, sondern sie können auch Lieferketten unbestechlich transparent machen.

Darauf setzt jetzt der britische Hersteller Jaguar Land Rover in einem Pilotprojekt mit dem Zulieferer Bridge of Weir sowie der Regierungs-Agentur Innovate UK und der Universität Nottingham. Dabei soll sichergestellt werden, dass die verarbeiteten Leder höchsten Qualitäts- und Umweltstandards genügen sowie CO2-arm produziert und geliefert werden. Bei der digitalen Nachverfolgung nutzt das Projekt QR-Codes sowie GPS-Positionsdaten und biometrische Daten. In Zukunft könnte Jaguar Land Rover die Blockchain-Technologie auch für weitere Komponenten verwenden, beispielsweise für Akku-Speicher.



Der Vorstoß von Jaguar Land Rover könnte ein weiterer Vorbote einer digital-kryptographischen Revolution in der Automobilbranche sein. Tesla will Bitcoin als Zahlungsmittel akzeptieren, Firmenchef Elon Musk gilt als Fan von Krypto-Währungen. Porsche wiederum hat erst vor wenigen Monaten mit einem künstlerisch gestalteten, digital versteigerten „non-fungible Token“ (NFT) die Fühler in Richtung Krypto-Szene ausgestreckt. (aum/jm)